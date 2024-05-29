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По стопам Шевченко. Михаил Мудрик попробовал себя в гольфе

Наши за границей

Бэйл-style?

По стопам Шевченко. Михаил Мудрик попробовал себя в гольфе

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Клубный сезон уже завершился, на носу – чемпионат Европы. В паузе украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик коротает время игрой в гольф.

Видео опубликовал в своих социальных сетях сам игрок "синих", фанаты уже успели перепостить публикацию.

Стоит ли напоминать, что еще во время карьеры футболиста гольф был любимой игрой Андрея Шевченко.

В более негативном контексте известен своей привязанностью к игре джентльменов экс-игрок "Реала" Гарет Бэйл – валлиец слишком много времени уделял гольфу.

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гольф Михаил Мудрик
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