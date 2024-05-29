По стопам Шевченко. Михаил Мудрик попробовал себя в гольфе
Бэйл-style?
Getty Images / Global Images Ukraine
Клубный сезон уже завершился, на носу – чемпионат Европы. В паузе украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик коротает время игрой в гольф.
Видео опубликовал в своих социальных сетях сам игрок "синих", фанаты уже успели перепостить публикацию.
Стоит ли напоминать, что еще во время карьеры футболиста гольф был любимой игрой Андрея Шевченко.
В более негативном контексте известен своей привязанностью к игре джентльменов экс-игрок "Реала" Гарет Бэйл – валлиец слишком много времени уделял гольфу.
Mykhailo Mudryk playing golf. pic.twitter.com/H7Mp3stxCo— Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) May 29, 2024
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