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Сыры, анчоусы, улитки. Цыганкову и Довбику провели гастроэкскурсию по заведениям Жироны

Наши за границей

И десерты, конечно же

Сыры, анчоусы, улитки. Цыганкову и Довбику провели гастроэкскурсию по заведениям Жироны

Жирона

Новина українською

Украинским футболистам "Жироны", Виктору Цыганкову и Артему Довбику, устроили гастроэкскурсию по одноименному городу каталонской провинции.

Сперва лидеры клуба пробовали местные сыры – обоим украинцам предложения гида понравились. Тем не менее, в гастробаре, с анчоусами и улитками, все уже было не так однозначно.

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Напоследок Цыганков и Довбик угостились местными десертами. По мнению украинцев, в них было слишком много сахара.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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