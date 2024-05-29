Сыры, анчоусы, улитки. Цыганкову и Довбику провели гастроэкскурсию по заведениям Жироны

Украинским футболистам "Жироны", Виктору Цыганкову и Артему Довбику, устроили гастроэкскурсию по одноименному городу каталонской провинции.

Сперва лидеры клуба пробовали местные сыры – обоим украинцам предложения гида понравились. Тем не менее, в гастробаре, с анчоусами и улитками, все уже было не так однозначно.

Напоследок Цыганков и Довбик угостились местными десертами. По мнению украинцев, в них было слишком много сахара.