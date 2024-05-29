Известен еще один европейский клуб, который заинтересовался Довбиком
У мадридского Атлетико появился конкурент
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик привлек внимание некоторых европейских клубов.
По информации издания Mundo Deportivo, "Атлетико Мадрид" заинтересован в подписании нашего соотечественника, но им придется конкурировать с "Наполи", который тоже хочет сотрудничать с украинцем.
В сезоне 2023/24 Ла Лиги Довбик забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром высшего дивизиона Испании.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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