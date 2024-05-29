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Известен еще один европейский клуб, который заинтересовался Довбиком

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У мадридского Атлетико появился конкурент

Известен еще один европейский клуб, который заинтересовался Довбиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик привлек внимание некоторых европейских клубов.

По информации издания Mundo Deportivo, "Атлетико Мадрид" заинтересован в подписании нашего соотечественника, но им придется конкурировать с "Наполи", который тоже хочет сотрудничать с украинцем.

В сезоне 2023/24 Ла Лиги Довбик забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром высшего дивизиона Испании.

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Атлетико (Мадрид) Наполи Артем Довбик
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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