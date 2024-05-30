Хлань: Есть устная договоренность с руководством Лехии - на Олимпиаду меня отпустят
Клуб поддерживает желание украинца
Фото: Instagram
Украинский вингер гданьской "Лехии" Максим Хлань прокомментировал свой вызов в олимпийскую сборную Украины U-23.
- В этом году вы вернулись в заявку сборной Украины U-21 и вышли в матчах против Марокко (1:0) и Азербайджана (3:0). Год назад вы играли в этой сборной под руководством Руслана Ротаня, сейчас уже с Унаи Мельгосой. Какая разница между ними?
- Разница разве что в индивидуальных чертах тренеров. Но стиль футбола, видение игры у них несколько похожи. И это понятно, потому что молодежная сборная больше заточена под национальную команду Украины, где игроков должны приучать к подобной тактике.
- В марте Руслан Ротань отмечал ваш прогресс в "Лехии". На днях стало известно, что Ротань вызвал вас в олимпийскую сборную на подготовительный турнир во Францию. Как узнали об этом вызове?
- Мне позвонили из штаба сборной и сообщили об этом. "Лехия" поддерживает мое желание приехать в сборную Украины и отпускает на турнир.
- Если получите вызов на саму Олимпиаду, то вы его примете? Клуб вас отпустит? Общались на эту тему с руководством?
- Да, я выразил руководству клуба свое желание и возможность выступить на Олимпиаде. Они проявили поддержку и понимание в этом вопросе, за что им спасибо. На данном этапе мы уже достигли устного согласия, - сказал Хлань.
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