Хлань: Есть устная договоренность с руководством Лехии - на Олимпиаду меня отпустят

Украинский вингер гданьской "Лехии" Максим Хлань прокомментировал свой вызов в олимпийскую сборную Украины U-23.

- В этом году вы вернулись в заявку сборной Украины U-21 и вышли в матчах против Марокко (1:0) и Азербайджана (3:0). Год назад вы играли в этой сборной под руководством Руслана Ротаня, сейчас уже с Унаи Мельгосой. Какая разница между ними?

- Разница разве что в индивидуальных чертах тренеров. Но стиль футбола, видение игры у них несколько похожи. И это понятно, потому что молодежная сборная больше заточена под национальную команду Украины, где игроков должны приучать к подобной тактике.

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- В марте Руслан Ротань отмечал ваш прогресс в "Лехии". На днях стало известно, что Ротань вызвал вас в олимпийскую сборную на подготовительный турнир во Францию. Как узнали об этом вызове?

- Мне позвонили из штаба сборной и сообщили об этом. "Лехия" поддерживает мое желание приехать в сборную Украины и отпускает на турнир.

- Если получите вызов на саму Олимпиаду, то вы его примете? Клуб вас отпустит? Общались на эту тему с руководством?

- Да, я выразил руководству клуба свое желание и возможность выступить на Олимпиаде. Они проявили поддержку и понимание в этом вопросе, за что им спасибо. На данном этапе мы уже достигли устного согласия, - сказал Хлань.