Хавбек Динамо возвращается в клуб после аренды в Польше
"Заглембе" не будет продлевать сотрудничество с Булецой
Фото: sport.se.pl
Украинский полузащитник Сергей Булеца покидает "Заглембе" Любин, в котором выступал на правах аренды.
Польский клуб на своем официальном сайте сообщил о том, что было принято не продлевать сотрудничество. Права на 25-летнего украинца принадлежат киевскому "Динамо".
"Сергей Булеца покидает наш клуб. Игрок возвращается в киевское "Динамо", откуда он был взят в аренду на 12 месяцев.
Сергей, благодарим за то, что представлял цвета нашего клуба, и мы желаем тебе удачи в дальнейшей карьере!", - говорится в сообщении.
Булеца перешел в "Заглембе" летом 2023 года. В сезоне-2023/24 он отыграл 30 матчей, в которых отметился 1 забитым мячом и 4 результативными передачами.
Его контракт с "Динамо", по данным Transfermarkt, действует до 30 июня 2024 года.
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