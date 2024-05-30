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Хавбек Динамо возвращается в клуб после аренды в Польше

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"Заглембе" не будет продлевать сотрудничество с Булецой

Хавбек Динамо возвращается в клуб после аренды в Польше

Фото: sport.se.pl

Новина українською

Украинский полузащитник Сергей Булеца покидает "Заглембе" Любин, в котором выступал на правах аренды.

Польский клуб на своем официальном сайте сообщил о том, что было принято не продлевать сотрудничество. Права на 25-летнего украинца принадлежат киевскому "Динамо".

"Сергей Булеца покидает наш клуб. Игрок возвращается в киевское "Динамо", откуда он был взят в аренду на 12 месяцев.

Сергей, благодарим за то, что представлял цвета нашего клуба, и мы желаем тебе удачи в дальнейшей карьере!", - говорится в сообщении.

Булеца перешел в "Заглембе" летом 2023 года. В сезоне-2023/24 он отыграл 30 матчей, в которых отметился 1 забитым мячом и 4 результативными передачами.

Его контракт с "Динамо", по данным Transfermarkt, действует до 30 июня 2024 года.

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Динамо (Киев) ФК Заглембе (Любин) Сергей Булеца
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Источник:
zaglebie.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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