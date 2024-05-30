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Цыганков назвал свой лучший матч за Жирону

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Цыганков назвал свой лучший матч за Жирону

фото - Getty Images

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Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков назвал самый памятный матч в сезоне за команду.

"Для меня мой лучший матч – против "Барселоны" на Монжуике. Кроме победы (4:2, – прим.) мы продемонстрировали великолепную игру, и я думаю, что именно после этого в раздевалке изменилась атмосфера и мы поверили, что можем достичь хороших результатов.

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Не знаю, стал ли я одним из лучших игроков "Жироны", или нет, я сосредоточился на команде. Это был тяжелый сезон, в котором я имел несколько травм. Я амбициозен и смотрю в будущее с большим желанием и энтузиазмом. Думаю, лучшее еще впереди", – сказал Цыганков.

В сезоне-2023/24 Цыганков провел за "Жирону" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
AS
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Вarcelinius
30.05.2024 в 12:08
Ну кто бы сомневался. Всё лучшее происходит в матчах с Барселоной. А чего ж с Реалом то два раза обосрались, а, Витюня?
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0
2
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
30.05.2024 в 12:08
Ну кто бы сомневался. Всё лучшее происходит в матчах с Барселоной. А чего ж с Реалом то два раза обосрались, а, Витюня?
Ответить
0
2

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