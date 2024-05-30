Цыганков назвал свой лучший матч за Жирону
Вингер вспомнил свой лучший поединок в футболке каталонцев
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Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков назвал самый памятный матч в сезоне за команду.
"Для меня мой лучший матч – против "Барселоны" на Монжуике. Кроме победы (4:2, – прим.) мы продемонстрировали великолепную игру, и я думаю, что именно после этого в раздевалке изменилась атмосфера и мы поверили, что можем достичь хороших результатов.
Не знаю, стал ли я одним из лучших игроков "Жироны", или нет, я сосредоточился на команде. Это был тяжелый сезон, в котором я имел несколько травм. Я амбициозен и смотрю в будущее с большим желанием и энтузиазмом. Думаю, лучшее еще впереди", – сказал Цыганков.
В сезоне-2023/24 Цыганков провел за "Жирону" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
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