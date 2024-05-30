Цыганков назвал свой лучший матч за Жирону

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков назвал самый памятный матч в сезоне за команду.

"Для меня мой лучший матч – против "Барселоны" на Монжуике. Кроме победы (4:2, – прим.) мы продемонстрировали великолепную игру, и я думаю, что именно после этого в раздевалке изменилась атмосфера и мы поверили, что можем достичь хороших результатов.

Не знаю, стал ли я одним из лучших игроков "Жироны", или нет, я сосредоточился на команде. Это был тяжелый сезон, в котором я имел несколько травм. Я амбициозен и смотрю в будущее с большим желанием и энтузиазмом. Думаю, лучшее еще впереди", – сказал Цыганков.