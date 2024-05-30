Хлань: Год назад мною интересовалось Полесье, были даже переговоры
Украинец добавил, что не исключает вариант с возвращением в УПЛ
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Украинский вингер гданьской "Лехии" Максим Хлань прокомментировал интерес к своей персоне со стороны различных клубов.
- Есть ли у вас уже другие варианты для продолжения карьеры?
- Пока я не рассматриваю предложения, хотя они поступают через разных людей. У меня будет время после сезона, где я решу свое будущее продолжение карьеры.
- Можете назвать хотя бы направления с предложениями?
- Я доверяю только официальным предложениям от клубов. А людей, которые звонят и предлагают что-то без конкретики, много. Они из разных страны и чемпионатов.
- В вашем контракте есть какая-то клаусула?
- Нет, нету.
- Интересовались ли вами в последнее время представители чемпионата Украины? В прессе, например, фигурировали "Полесье" и "Карпаты".
- Да, интересовались. Несколько клубов. Особенно интересовался мой родной клуб - "Полесье", были даже переговоры. Но это происходило еще год назад.
- Почему не получилось перейти в "Полесье"? История со скандальным уходом из "Зари" на это как-то повлияла?
- Нет, "Заря" никак не имела влияния на это. На тот момент "Полесье" комплектовал один человек, с которым будущего быть не могло. Но это мой родной клуб, я болею за них и обязан всем, потому что первые шаги в моей карьере начались именно там.
- Сейчас этот человек уже не работает в клубе?
- Точно не знаю, меня это не касается и я туда не лезу. Каждый сам решает, каким будет его вектор развития.
- Вариант с возвращением в УПЛ рассматриваете?
- Я не исключаю этот вариант.
- Оцените результаты этого сезона в УПЛ - "Шахтер" победил закономерно?
- Да, закономерно.
- Чего не хватило "Динамо"?
- "Динамо" плохо начало сезон, что и повлияло на конечный результат, - отметил Хлань.
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