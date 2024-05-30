Фридман: Днепр-1 не получит бонусы за сезон Довбика

Коммерческий директор " Днепра-1 " Вячеслав Фридман коротко и лаконично рассказал о том, получит ли днепровский клуб бонус от "Жироны" за сезон украинского нападающего Артема Довбика, который стал лушим бомбардиром завершившегося сезона в Ла Лиге.

"Бонусы не прописаны", - сазал Фридман.

Напомним, "Жирона" подписала Довбика летом 2023 года, заплатив "Днепру-1" 7.75 миллиона евро.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем провел 36 матчей, отметившись 24 забитыми мячами и 8 ассистами.