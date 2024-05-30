Фридман: Днепр-1 не получит бонусы за сезон Довбика
Они просто не прописаны
Getty Images/Global Images Ukraine
Коммерческий директор "
"Бонусы не прописаны", - сазал Фридман.
Напомним, "Жирона" подписала Довбика летом 2023 года, заплатив "Днепру-1" 7.75 миллиона евро.
В этом сезоне чемпионата Испании Артем провел 36 матчей, отметившись 24 забитыми мячами и 8 ассистами.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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Gican85 (Киев)
30.05.2024 в 17:52
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