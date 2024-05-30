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Фридман: Днепр-1 не получит бонусы за сезон Довбика

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Они просто не прописаны

Фридман: Днепр-1 не получит бонусы за сезон Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман коротко и лаконично рассказал о том, получит ли днепровский клуб бонус от "Жироны" за сезон украинского нападающего Артема Довбика, который стал лушим бомбардиром завершившегося сезона в Ла Лиге.

"Бонусы не прописаны", - сазал Фридман.

Напомним, "Жирона" подписала Довбика летом 2023 года, заплатив "Днепру-1" 7.75 миллиона евро.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем провел 36 матчей, отметившись 24 забитыми мячами и 8 ассистами.

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Артем Довбик Жирона СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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Gican85 (Киев)
30.05.2024 в 17:52
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
30.05.2024 в 17:52
Лошары
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