Лунин все-таки попал в заявку Реала на финал Лиги чемпионов. ФОТО

В субботу, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов , в котором "Реал" сыграет с дортмундской "Боруссией".

Мадридский клуб опубликовал заявку из игроков, которые отправляются на этот матч.

Есть в списке и украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин, присутствие которого в заявке находилось под вопросом из-за простуды.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также отметим, что с вероятностью 99% в финале сыграет Тибо Куртуа. Во всяком случае, об этом пишут испанские СМИ всех уровней.