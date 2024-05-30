  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин все-таки попал в заявку Реала на финал Лиги чемпионов. ФОТО
В тренде

Лунин все-таки попал в заявку Реала на финал Лиги чемпионов. ФОТО

Наши за границей
Обновлено

Но вот играть украинец вряд ли будет

Лунин все-таки попал в заявку Реала на финал Лиги чемпионов. ФОТО

AS

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов, в котором "Реал" сыграет с дортмундской "Боруссией".

Мадридский клуб опубликовал заявку из игроков, которые отправляются на этот матч.

Есть в списке и украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин, присутствие которого в заявке находилось под вопросом из-за простуды.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также отметим, что с вероятностью 99% в финале сыграет Тибо Куртуа. Во всяком случае, об этом пишут испанские СМИ всех уровней.

По теме
yellow-arrow
Фридман: Днепр-1 не получит бонусы за сезон Довбика
yellow-arrow
Судаков: Говорил Мудрику, как сильно хочу играть в АПЛ. Было бы здорово играть в одной команде
yellow-arrow
Хлань: Год назад мною интересовалось Полесье, были даже переговоры
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости