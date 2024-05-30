Лунин все-таки попал в заявку Реала на финал Лиги чемпионов. ФОТО
Но вот играть украинец вряд ли будет
AS
В субботу, 1 июня, состоится финал
Мадридский клуб опубликовал заявку из игроков, которые отправляются на этот матч.
Есть в списке и украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин, присутствие которого в заявке находилось под вопросом из-за простуды.
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Также отметим, что с вероятностью 99% в финале сыграет Тибо Куртуа. Во всяком случае, об этом пишут испанские СМИ всех уровней.
????✅ Our squad for the #UCLfinal!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) May 30, 2024
???? @BlackYellow #APorLa15 pic.twitter.com/608aQSLd7t
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