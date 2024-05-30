Журналист: Операция по переходу Довбика в Атлетико уже идет
Артему нравится вариант с Атлетико
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
26-летний украинский форвард "Жироны" Артем Довбик, который стал лучшим бомбардиром в минувшем сезоне Ла Лиги, привлек внимание многих европейских клубов.
Однако, как пишут испанские СМИ, главным претендентом на игрока на данный момент является мадридский "
При этом, как сообщает испанский журналист Хесус Колино, самому Артему также нравится вариант с переходом в "Атлетико".
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Украинец всем доволен в Испании и именно в этой стране хотел бы и дальше играть.
Источник также отмечает, что "операция по переходу Довбика в "Атлетико" уже идет".
Напомним, что в сезоне Ла Лиги 2023/24 украинец в 36 матчах забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.
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