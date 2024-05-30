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Журналист: Операция по переходу Довбика в Атлетико уже идет

Наши за границей
Обновлено

Артему нравится вариант с Атлетико

Журналист: Операция по переходу Довбика в Атлетико уже идет

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

Новина українською

26-летний украинский форвард "Жироны" Артем Довбик, который стал лучшим бомбардиром в минувшем сезоне Ла Лиги, привлек внимание многих европейских клубов.

Однако, как пишут испанские СМИ, главным претендентом на игрока на данный момент является мадридский "Атлетико".

При этом, как сообщает испанский журналист Хесус Колино, самому Артему также нравится вариант с переходом в "Атлетико".

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Украинец всем доволен в Испании и именно в этой стране хотел бы и дальше играть.

Источник также отмечает, что "операция по переходу Довбика в "Атлетико" уже идет".

Напомним, что в сезоне Ла Лиги 2023/24 украинец в 36 матчах забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

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Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Жирона
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Источник:
Twitter
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
30.05.2024 в 20:37
Операция? Довбика продают по частям?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
30.05.2024 в 20:37
Операция? Довбика продают по частям?
Ответить
0
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