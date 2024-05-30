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Боруссия Д проиграла финал юношеской Бундеслиги Хоффенхайму. Украинец Кревсун отыграл весь матч

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Молодежь Хоффенхайма - лучшая в Германии

Боруссия Д проиграла финал юношеской Бундеслиги Хоффенхайму. Украинец Кревсун отыграл весь матч

Фото: Instagram

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Германии состоялся финал Юношеской Бундеслиги U-19, в котором молодежь "Боруссии" Дортмунд оспаривала трофей у "Хоффенхайма".

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Первый тайм завершился вничью 1:1, а после перерыва "Хоффенхайм" добавил еще два гола и завоевал трофей (3:1).

18-летний украинский хавбек "шмелей" Даниил Кревсун вышел в стартовом составе своей команды и отыграл весь матч – без результативных действий.

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