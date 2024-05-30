Боруссия Д проиграла финал юношеской Бундеслиги Хоффенхайму. Украинец Кревсун отыграл весь матч
Молодежь Хоффенхайма - лучшая в Германии
Фото: Instagram
В Германии состоялся финал Юношеской Бундеслиги U-19, в котором молодежь "Боруссии" Дортмунд оспаривала трофей у "Хоффенхайма".
Первый тайм завершился вничью 1:1, а после перерыва "Хоффенхайм" добавил еще два гола и завоевал трофей (3:1).
18-летний украинский хавбек "шмелей" Даниил Кревсун вышел в стартовом составе своей команды и отыграл весь матч – без результативных действий.
90' Schluss in Oberhausen. Die #BVBU19 verliert das Finale um die Deutsche Meisterschaft mit 1:3. ????#BVBU19 1:3 #TSGU19 pic.twitter.com/LVHubFl6Re— Borussia Dortmund (@BVB) May 30, 2024
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