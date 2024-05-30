Забарный: У Мудрика феноменальная скорость, но я вижу, что он не очень понимает, как ее использовать

Украинский защитник " Борнмута " Илья Забарный высказался об игре своего соотечественника, вингера "Челси" Михаила Мудрика.

– Среди украинцев в АПЛ в атаке играет только Мудрик. К нему как-то готовился отдельно?

– Я смотрю всю атаку, и кто может выйти на смену. Все знают о Мише, что у него скорость феноменальная. С ним нужно играть где-то, может быть, с осторожностью.

Но я вижу, что он не очень понимает, как это делать, когда… С его скоростью, на мой взгляд, ты просто становишься за два метра до защитника, просто бежишь за спину – и он тебя не достанет никогда.

И тем более, как играют сейчас очень высоко все команды. Да, он хороший игрок, и я понимаю, как ему тяжело здесь в Англии, и какое на него давление. Но да, готовились, и все знали, что он может и обыграть, и пробить.