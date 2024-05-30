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Хлань: Польский язык даже не учил. Во Львове разговорный украинский очень похож на польский

Наши за границей
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Хавбек рассказал о своей адаптации в Польше

Хлань: Польский язык даже не учил. Во Львове разговорный украинский очень похож на польский

lechia.pl

Новина українською

Украинский полузащитник "Лехии" Максим Хлань рассказал о том, как проходила его адаптация в Польше.

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– Вы в "Лехии" уже восемь месяцев. Расскажите, как устроились в Польше? Читал, что вы уже хорошо говорите на польском. Трудно ли было ее учить?

– Язык – один из аспектов быстрой адаптации, но, признаюсь честно, я его даже не учил (улыбается). Польский очень похож на украинский, также я жил во Львове 7 лет, где разговорный украинский очень похож на польский. Так что для меня не было проблем ее понимать, а потом уже самому говорить на польском языке.

– Топ-3 места в Гданьске, которые вы могли бы рекомендовать для посещения?

– Это тяжело, потому что город большой и красивый, так что только три места назвать – нужно постараться.

1 – Музей Второй мировой войны – это самый большой музей, посвященный этой тематике, во всем мире.

2 – Вестерплате – это место, где началась официально Вторая мировая война.

3 – Стадион "Лехии" "Polsat Arena". Но, открою вам секрет, настоящее его название – совсем другое. Здесь стадион называют "янтарь" – это потому, что когда на Балтийском море начинается шторм, на берегах можно найти камешки янтаря. Поэтому не только в хорошую погоду можно увидеть людей на пляже (улыбается).

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Лехия (Гданьск) Максим Хлань
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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