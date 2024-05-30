Забарный стал клиентом агентства, которое сотрудничает с Вальверде, Стоунзом, Аке и Килменом

Украинский защитник " Борнмута " Илья Забарный подписал контракт с футбольным агентством "Wasserman football".

Ранее была информация, что дела украинца вел его отец.

Отметим, что наиболее известные клиенты "Wasserman football" - Федерико Вальверде ("Реал"), Алехандро Гримальдо ("Байер"), Натан Аке и Джон Стоунз ("Ман Сити"), а также Макс Килмен из "Вулверхэмптона", которого в свое время хотели натурализовать в сборную Украины.

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Напомним, что Забарный провел отличный сезон в АПЛ - сыграл 37 матчей, в которых забил 1 гол.