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Забарный стал клиентом агентства, которое сотрудничает с Вальверде, Стоунзом, Аке и Килменом

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Ранее дела защитника вел отец

Забарный стал клиентом агентства, которое сотрудничает с Вальверде, Стоунзом, Аке и Килменом

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный подписал контракт с футбольным агентством "Wasserman football".

Ранее была информация, что дела украинца вел его отец.

Отметим, что наиболее известные клиенты "Wasserman football" - Федерико Вальверде ("Реал"), Алехандро Гримальдо ("Байер"), Натан Аке и Джон Стоунз ("Ман Сити"), а также Макс Килмен из "Вулверхэмптона", которого в свое время хотели натурализовать в сборную Украины.

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Напомним, что Забарный провел отличный сезон в АПЛ - сыграл 37 матчей, в которых забил 1 гол.

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Борнмут Илья Забарный
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