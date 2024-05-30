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Лунин подтвердил, что не сыграет в финале Лиги чемпионов

Наши за границей
Обновлено

Почти официальное заявление

Лунин подтвердил, что не сыграет в финале Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин в своем Инстаграме фактически подтвердил, что он не сыграет в финальном матче ЛЧ против "Боруссии".

"Мне очень грустно, что я не смогу подготовиться к матчу вместе с самой важной командой сезона и самой важной в моей жизни...

Большое спасибо за все ваши сообщения, поддержку и ободрение! Вперед за 15-м трофеем ЛЧ", - написал Андрей.

Напомним, что финальная игра Лиги чемпионов 2023/24 между "Боруссией" и "Реалом" состоится в субботу, 1 июня, и начнется в 22:00.

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Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
30.05.2024 в 22:04
Нытик
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
30.05.2024 в 22:04
Нытик
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
30.05.2024 в 23:03
ещё и хитрожопый
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