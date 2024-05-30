Лунин подтвердил, что не сыграет в финале Лиги чемпионов
Почти официальное заявление
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин в своем Инстаграме фактически подтвердил, что он не сыграет в финальном матче
"Мне очень грустно, что я не смогу подготовиться к матчу вместе с самой важной командой сезона и самой важной в моей жизни...
Большое спасибо за все ваши сообщения, поддержку и ободрение! Вперед за 15-м трофеем ЛЧ", - написал Андрей.
Напомним, что финальная игра Лиги чемпионов 2023/24 между "Боруссией" и "Реалом" состоится в субботу, 1 июня, и начнется в 22:00.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
30.05.2024 в 22:04
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Финалы Лиги чемпионов и Лиги конференций. Расписание футбола на 27 мая – 2 июня
- Леоненко: Суркис сказал, что игроков покупать не будет. Это значит, что у Динамо снова будет 2-е место
- Исход финала Лиги чемпионов: либо группа для Шахтера, либо пять потенциальных соперников
- Довбику не помог даже Пичичи. SofaScore опубликовал сборную сезона Ла Лиги
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 2