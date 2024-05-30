Лунин подтвердил, что не сыграет в финале Лиги чемпионов

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин в своем Инстаграме фактически подтвердил, что он не сыграет в финальном матче ЛЧ против "Боруссии".

"Мне очень грустно, что я не смогу подготовиться к матчу вместе с самой важной командой сезона и самой важной в моей жизни... Большое спасибо за все ваши сообщения, поддержку и ободрение! Вперед за 15-м трофеем ЛЧ", - написал Андрей.

Напомним, что финальная игра Лиги чемпионов 2023/24 между "Боруссией" и "Реалом" состоится в субботу, 1 июня, и начнется в 22:00.