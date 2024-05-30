  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Хлань: На данный момент Экстракляса сильнее УПЛ
В тренде

Хлань: На данный момент Экстракляса сильнее УПЛ

Наши за границей
Обновлено

Спорное заявление

Хлань: На данный момент Экстракляса сильнее УПЛ

instagram.com/maks.khlan

Новина українською

Украинский хавбек "Лехии" Максим Хлань сравнил чемпионаты Польши и Украины.

Читайте такжеХлань: Польский язык даже не учил. Во Львове разговорный украинский очень похож на польский

– Какой чемпионат сильнее – Экстракляса или УПЛ?

– На данный момент Экстракляса сильнее. По понятным причинам в Украине уже долгое время нет высокого уровня, но у нас огромный потенциал быть одними из лучших в Европе, я уверен, мы реализуем этот потенциал со временем.

По теме
yellow-arrow
Забарный: У меня интересовались Шапаренко и Бражко, но это очень большой риск, брать игроков из УПЛ
yellow-arrow
Забарный стал клиентом агентства, которое сотрудничает с Вальверде, Стоунзом, Аке и Килменом
yellow-arrow
Хлань: Польский язык даже не учил. Во Львове разговорный украинский очень похож на польский
Лехия (Гданьск) Максим Хлань
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости