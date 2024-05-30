Хлань: На данный момент Экстракляса сильнее УПЛ

Украинский хавбек "Лехии" Максим Хлань сравнил чемпионаты Польши и Украины.

– Какой чемпионат сильнее – Экстракляса или УПЛ?

– На данный момент Экстракляса сильнее. По понятным причинам в Украине уже долгое время нет высокого уровня, но у нас огромный потенциал быть одними из лучших в Европе, я уверен, мы реализуем этот потенциал со временем.