Хлань: На данный момент Экстракляса сильнее УПЛ
Спорное заявление
instagram.com/maks.khlan
Украинский хавбек "Лехии" Максим Хлань сравнил чемпионаты Польши и Украины.
Читайте такжеХлань: Польский язык даже не учил. Во Львове разговорный украинский очень похож на польский
– Какой чемпионат сильнее – Экстракляса или УПЛ?
– На данный момент Экстракляса сильнее. По понятным причинам в Украине уже долгое время нет высокого уровня, но у нас огромный потенциал быть одними из лучших в Европе, я уверен, мы реализуем этот потенциал со временем.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Леоненко: Суркис сказал, что игроков покупать не будет. Это значит, что у Динамо снова будет 2-е место
- Испанский форвард может оказаться в УПЛ - Источник
- Исход финала Лиги чемпионов: либо группа для Шахтера, либо пять потенциальных соперников
- Довбику не помог даже Пичичи. SofaScore опубликовал сборную сезона Ла Лиги
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн