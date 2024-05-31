Забарный: У меня интересовались Шапаренко и Бражко, но это очень большой риск, брать игроков из УПЛ
Илья уверен, что топ-игроки Динамо смогут раскрыться в Европе
Фото прес-служби УАФ
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный ответил на вопрос, кто из игроков "
– У меня интересовались Шапой очень, и сейчас Бражко, спрашивали о них. Да, они интересуются, но здесь очень тяжелый момент.
Это очень большой риск, брать игроков из УПЛ. Им лучше поблизости от Европы. Они прямо так не говорят, но я чувствую, что они боятся брать этот риск на себя.
– О Шапаренко очень часто слышно, что все интересуются, но он остается в "Динамо". Мне кажется, что может быть такая же история, как у Матвиенко, когда проведет всю карьеру в одном клубе – пусть топом, но у себя в чемпионате.
– Я считаю, что со временем он уйдет. Я верю в него, знаю его потенциал. Когда я приходил, он был одним из лидеров в команде. Как он работает с мячом, как он отдается футболу – это топ-игрок.
Понимаю, что он после травмы, это надо почувствовать. После травмы очень тяжело возвращаться. Я вижу, что он сейчас уже много добавляет.
Думаю, что когда он выйдет на свой пик, у него все получится, и я увижу его в топ-чемпионате, 100 процентов.
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