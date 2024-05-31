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Хлань: Пока я не рассматриваю предложения, хотя они поступают через разных людей. У меня будет время после сезона, где я решу свое будущее продолжение карьеры

Наши за границей
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Максим Хлань о своем будущем

Хлань: Пока я не рассматриваю предложения, хотя они поступают через разных людей. У меня будет время после сезона, где я решу свое будущее продолжение карьеры

lechia.pl

Новина українською

Украинский полузащитник «Лехии», Максим Хлань, дал комментарий сайт «Украинский футбол» где рассказал о своем будущем:

- Есть ли у вас уже другие варианты для продолжения карьеры?
- Пока я не рассматриваю предложения, хотя они поступают через разных людей. У меня будет время после сезона, где я решу свое будущее продолжение карьеры.

- Можете назвать хотя бы направления с предложениями?
- Я доверяю только официальным предложениям от клубов. А людей, которые звонят и предлагают что-то без конкретики, много. Они из разных страны и чемпионатов.

- В вашем контракте есть какая-то клаусула?
- Нет, нет.

- Интересовались ли вами в последнее время представители чемпионата Украины? В прессе, например, фигурировали Полесье и Карпаты.
- Да, интересовались. Несколько клубов. Особенно интересовался мой родной клуб - Полесье, были даже переговоры. Но это происходило еще год назад.

- Почему не получилось перейти в Полесье? История со скандальным уходом из Зари на это как-то повлияла?
- Нет, Заря никак не имела влияния на это. На тот момент Полесье комплектовал один человек, с которым будущего быть не могло. Но это мой родной клуб, я болею за них и обязан всем, потому что первые шаги в моей карьере начались именно там.

- Сейчас этот человек уже не работает в клубе?
- Точно не знаю, меня это не касается и я туда не лезу. Каждый сам решает, каким будет его вектор развития.

- Вариант с возвращением в УПЛ рассматриваете?
- Я не исключаю этот вариант.

- Оцените результаты этого сезона в УПЛ - Шахтер победил закономерно?
- Да, закономерно.

- Чего не хватило Динамо?
- Динамо плохо начало сезон, что и повлияло на конечный результат

Напомним, что в нынешнем сезоне Хлань провел за «Лехию» 24 матча, в которых смог отличиться десятью голами и четырьмя ассистами.

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Лехия (Гданьск) Максим Хлань
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Источник:
Украинский футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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