Трубин: Еще не говорил об Олимпиаде с Бенфикой, но уже немного спрашиваю у тренера
Отпустит ли клуб?
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин ответил на вопрос о возможном участии в Олимпиаде-2024.
"Еще не говорил об Олимпиаде с клубом, но уже немножечко спрашиваю у тренера. Все еще зависит от того, выйдем ли мы напрямую в Лигу чемпионов или нужно играть квалификацию
Япония вышла на Олимпиаду и там также играет наш вратарь. Я не знаю, что будет.
Надеюсь, что получится поехать на Олимпиаду. Это для Украины впервые. Наша команда вышла на этот турнир и хочется завершить эту историю красиво. Буду делать все возможное, чтобы мне дали разрешение", - сказал Трубин для ВЗБІРНА.
Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 10 августа 2024 года.
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