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Трубин: Еще не говорил об Олимпиаде с Бенфикой, но уже немного спрашиваю у тренера

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Трубин: Еще не говорил об Олимпиаде с Бенфикой, но уже немного спрашиваю у тренера

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин ответил на вопрос о возможном участии в Олимпиаде-2024.

"Еще не говорил об Олимпиаде с клубом, но уже немножечко спрашиваю у тренера. Все еще зависит от того, выйдем ли мы напрямую в Лигу чемпионов или нужно играть квалификацию

Япония вышла на Олимпиаду и там также играет наш вратарь. Я не знаю, что будет.

Надеюсь, что получится поехать на Олимпиаду. Это для Украины впервые. Наша команда вышла на этот турнир и хочется завершить эту историю красиво. Буду делать все возможное, чтобы мне дали разрешение", - сказал Трубин для ВЗБІРНА.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 10 августа 2024 года.

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Украина Бенфика (Лиссабон) Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024 Анатолий Трубин
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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