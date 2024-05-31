Трубин: Еще не говорил об Олимпиаде с Бенфикой, но уже немного спрашиваю у тренера

Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин ответил на вопрос о возможном участии в Олимпиаде-2024.

"Еще не говорил об Олимпиаде с клубом, но уже немножечко спрашиваю у тренера. Все еще зависит от того, выйдем ли мы напрямую в Лигу чемпионов или нужно играть квалификацию

Япония вышла на Олимпиаду и там также играет наш вратарь. Я не знаю, что будет.

Надеюсь, что получится поехать на Олимпиаду. Это для Украины впервые. Наша команда вышла на этот турнир и хочется завершить эту историю красиво. Буду делать все возможное, чтобы мне дали разрешение", - сказал Трубин для ВЗБІРНА.