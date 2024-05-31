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Бавария Компани проявляет интерес к Зинченко, - The Mirror

Наши за границей
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Баварцы ищут замену Альфонсо Дэвису, который собрался в Реал

Бавария Компани проявляет интерес к Зинченко, - The Mirror

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" интересуется украинским защитником "Арсенала" Александром Зинченко, который может стать первым приобретением нового главного тренера баварцев Венсана Компани.

Как сообщает The Mirror, левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса тесно связывают с переходом в "Реал", и в результате немецкий клуб следит за развитием событий с Зинченко.

Зинченко играл вместе с Компани в течение трех лет в "Манчестер Сити", и поэтому характеристики 27-летнего украинца хорошо известны тренеру, и этот переход может устроить все стороны.

Кроме Зинченко "Бавария" интересуется и левым защитником "Милана" Тео Эрнандесом. Француз на год моложе украинца и имеет лучшие атакующие способности, однако этот вариант будет стоить мюнхенцам значительно дороже, чем возможный трансфер Алекса.

Напомним, что в минувшем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил й гол и отдал 2 ассиста. Алекс начинал сезон в качестве основного левого защитника команды, однако после Нового года из-за травмы и нескольких ошибок потерял статус основного.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
31.05.2024 в 18:41
Зинченко уже списанный материал. Пора уже ему в тренера идти!
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
31.05.2024 в 18:41
Зинченко уже списанный материал. Пора уже ему в тренера идти!
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0
0
Nataser (Харьков)
31.05.2024 в 17:42
Не дай бог! Перестану за Баварию болеть.
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0
1
Dr. House (Поділля)
31.05.2024 в 17:14
Хай переходить! Може зіб'є невезуху з Кейна)))
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