Бавария Компани проявляет интерес к Зинченко, - The Mirror
Баварцы ищут замену Альфонсо Дэвису, который собрался в Реал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" интересуется украинским защитником "
Как сообщает The Mirror, левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса тесно связывают с переходом в "Реал", и в результате немецкий клуб следит за развитием событий с Зинченко.
Зинченко играл вместе с Компани в течение трех лет в "Манчестер Сити", и поэтому характеристики 27-летнего украинца хорошо известны тренеру, и этот переход может устроить все стороны.
Кроме Зинченко "Бавария" интересуется и левым защитником "Милана" Тео Эрнандесом. Француз на год моложе украинца и имеет лучшие атакующие способности, однако этот вариант будет стоить мюнхенцам значительно дороже, чем возможный трансфер Алекса.
Напомним, что в минувшем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил й гол и отдал 2 ассиста. Алекс начинал сезон в качестве основного левого защитника команды, однако после Нового года из-за травмы и нескольких ошибок потерял статус основного.
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