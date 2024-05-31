Бавария Компани проявляет интерес к Зинченко, - The Mirror

Мюнхенская "Бавария" интересуется украинским защитником " Арсенала " Александром Зинченко, который может стать первым приобретением нового главного тренера баварцев Венсана Компани.

Как сообщает The Mirror, левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса тесно связывают с переходом в "Реал", и в результате немецкий клуб следит за развитием событий с Зинченко.

Зинченко играл вместе с Компани в течение трех лет в "Манчестер Сити", и поэтому характеристики 27-летнего украинца хорошо известны тренеру, и этот переход может устроить все стороны.

Кроме Зинченко "Бавария" интересуется и левым защитником "Милана" Тео Эрнандесом. Француз на год моложе украинца и имеет лучшие атакующие способности, однако этот вариант будет стоить мюнхенцам значительно дороже, чем возможный трансфер Алекса.

Напомним, что в минувшем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил й гол и отдал 2 ассиста. Алекс начинал сезон в качестве основного левого защитника команды, однако после Нового года из-за травмы и нескольких ошибок потерял статус основного.