Довбик: Когда Серлот забил четыре гола Реалу, для меня это было немного шоком

Украинский форвард " Жироны " Артем Довбик рассказал о задачах, которые он ставил перед собой перед началом сезона.

– Я себе ставил задачу 15 голов. Я считал, что если забью 15, то сезон для меня будет удачным. Считал, что 15 голов в первом дебютном сезоне в Ла Лиге будут очень хорошим результатом.

Но аппетит приходит во время еды. Когда я забил три "Севилье", там два… Мой тренер по физподготовке сказал, что 20 – это минимум.

Я понимал, что Беллингем – не нападающий. Он забил много голов в начале сезона, но я понимал, что у него будет период, когда будут просто ассисты, что он будет играть на команду. Это топ-игрок, но я понимал, что он забьет 18-19 голов.

Когда Серлот забил четыре "Реалу", это для меня было немного шоком. В первом круге я его вообще не видел. Реальными конкурентами я видел Левандовского, Беллингема, Майораля и Будимира. Они были фаворитами и забивали через матч. Когда у меня было голов 14, то у них было по 15, а у Серлота 8-9, наверное. Я не смотрел на него. Это хороший игрок, но я смотрю статистику, а его нет.

Когда Мичел заменил меня в матче с "Валенсией", я подумал, что все нормально в матче "Вильярреала" с "Реалом". Он ко мне подходит и говорит, что Серлот забил четыре. Я поначалу не поверил, думал, что он меня хочет подколоть. Когда он сказал, что это серьезно, я спросил: "А почему ты меня заменил тогда?". У меня было еще 12 минут, хотя бы один гол еще можно было бы забить.

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Я посмотрел – он забил 3 гола за 6 минут. Думаю, что там происходит. Сразу посмотрел, кто там на воротах. А там Лунин. Думаю, ладно, посмотрю еще защитников. А там Милитао после травмы.

Ошибка "Вильярреала" в том, что они не давали Серлоту бить пенальти.

– В следующем сезоне ты должен забить 40.

– Это уже показатели этих двух космонавтов, которые были в Ла Лиге – Месси и Роналду.