  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Трубин: Я стал лучше, чем был. Переход в Бенфику - на 100% верное решение
В тренде

Трубин: Я стал лучше, чем был. Переход в Бенфику - на 100% верное решение

Наши за границей

Голкипер оценил свой дебютный сезон в португальском клубе

Трубин: Я стал лучше, чем был. Переход в Бенфику - на 100% верное решение

Benfica

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин подвел итог своего первого сезона в португальском клубе.

Читайте такжеТрубин: Еще не говорил об Олимпиаде с Бенфикой, но уже немного спрашиваю у тренера

– Что я могу сказать на 100 процентов – что я стал лучше, чем я был, это 100 процентов, чем когда я пришел. Также могу сказать, что это было на 100 процентов верное решение. Я очень рад, что я здесь.

Конечно, очень расстроен, потому что не смогли сделать то, что хотели, цели, которые были поставлены. Это, наверное, самое худшее, что есть в этом сезоне. Но это также болезненный, но опыт для всех нас.

Впереди много работы. Новый сезон будет намного лучше – как для меня лично, я в это верю, так и для команды

– Как считаешь, чего не хватило?

– Возможно, не хватило в таких матчах банального фарта. Конечно, его нужно заслужить, но мы в некоторых матчах играли хорошо, просто не могли забить. И эти баллы, которые мы потеряли, – это было ключевое.

По теме
yellow-arrow
Довбик: Когда Серлот забил четыре гола Реалу, для меня это было немного шоком
yellow-arrow
Анчелотти - о финале ЛЧ: Лунин будет на скамейке запасных, и да, Куртуа будет в воротах
yellow-arrow
Бавария Компани проявляет интерес к Зинченко, - The Mirror
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости