Трубин: Я стал лучше, чем был. Переход в Бенфику - на 100% верное решение
Голкипер оценил свой дебютный сезон в португальском клубе
Benfica
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин подвел итог своего первого сезона в португальском клубе.
– Что я могу сказать на 100 процентов – что я стал лучше, чем я был, это 100 процентов, чем когда я пришел. Также могу сказать, что это было на 100 процентов верное решение. Я очень рад, что я здесь.
Конечно, очень расстроен, потому что не смогли сделать то, что хотели, цели, которые были поставлены. Это, наверное, самое худшее, что есть в этом сезоне. Но это также болезненный, но опыт для всех нас.
Впереди много работы. Новый сезон будет намного лучше – как для меня лично, я в это верю, так и для команды
– Как считаешь, чего не хватило?
– Возможно, не хватило в таких матчах банального фарта. Конечно, его нужно заслужить, но мы в некоторых матчах играли хорошо, просто не могли забить. И эти баллы, которые мы потеряли, – это было ключевое.
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