Довбик: Варианты у меня уже есть. Здесь самое главное – принять правильное решение
Но пока что без конкретики
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "
"Сейчас не переживаю - понимаю, что у меня был очень фантастический сезон, что какие-то варианты у меня уже есть. Поэтому здесь самое главное – принять правильное решение, чтобы не погнаться за чем-нибудь и потом сидеть. Здесь нужно спокойно сделать правильное решение.
Я думаю, что мы, в принципе, всегда так поступаем. Единственный раз у нас это не получилось – это когда мы уехали в Данию. Но это было однажды, и это такой опыт. Поэтому сейчас мы все анализируем и сделаем, я думаю, правильное решение", – сказал Довбик.
Напомним, что украинский форвард каталонцев стал лучшим бомбардиром Ла Лиги 2023/24.
Всего в нынешнем сезоне Артем за "Жирону" сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 10 ассистов.
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