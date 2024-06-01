Довбик: Варианты у меня уже есть. Здесь самое главное – принять правильное решение

Украинский форвард " Жироны " Артем Довбик рассказал, планирует ли сменить команду в это летнее трансферное окно.

"Сейчас не переживаю - понимаю, что у меня был очень фантастический сезон, что какие-то варианты у меня уже есть. Поэтому здесь самое главное – принять правильное решение, чтобы не погнаться за чем-нибудь и потом сидеть. Здесь нужно спокойно сделать правильное решение.

Я думаю, что мы, в принципе, всегда так поступаем. Единственный раз у нас это не получилось – это когда мы уехали в Данию. Но это было однажды, и это такой опыт. Поэтому сейчас мы все анализируем и сделаем, я думаю, правильное решение", – сказал Довбик.