Трубин: Не понимаю, для чего португальским водителям поворотники - они их не используют
Голкипер рассказал, что ему не нравится в Португалии
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин поделился впечатлениями от стиля вождения португальских автомобилистов.
– Что тебя раздражает в португальском быту?
– Как я уже говорил, что они не торопятся. Потом водители. Я не понимаю, для чего у них поворотники вправо-влево. Они их не используют.
– Не включают вообще поворотники?
– Иногда вообще не включают. Если мы сравниваем со всем временем, сколько я ездил по Украине, у меня не было столько ситуаций, как здесь.
То есть могут просто ехать, бум – повернуть. Могут ехать посреди линии. Я вообще не очень люблю их стиль вождения.
– У нас, кстати, в Украине любят сигналить. Здесь, я так заметил, как мы проехались, будто не очень бибикают.
– Я посигналю, потому что они так ездят странно. Я понимаю, что они не спешат, но можно включать хоть, куда ты едешь, включать и ехать по своей линии.
Бывает, они едут, едут и потом постепенно к тебе, к тебе, к тебе. Если не посигналишь, то могут так и ехать.
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