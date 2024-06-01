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Трубин: Не понимаю, для чего португальским водителям поворотники - они их не используют

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Голкипер рассказал, что ему не нравится в Португалии

Трубин: Не понимаю, для чего португальским водителям поворотники - они их не используют

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин поделился впечатлениями от стиля вождения португальских автомобилистов.

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– Что тебя раздражает в португальском быту?

– Как я уже говорил, что они не торопятся. Потом водители. Я не понимаю, для чего у них поворотники вправо-влево. Они их не используют.

– Не включают вообще поворотники?

– Иногда вообще не включают. Если мы сравниваем со всем временем, сколько я ездил по Украине, у меня не было столько ситуаций, как здесь.

То есть могут просто ехать, бум – повернуть. Могут ехать посреди линии. Я вообще не очень люблю их стиль вождения.

– У нас, кстати, в Украине любят сигналить. Здесь, я так заметил, как мы проехались, будто не очень бибикают.

– Я посигналю, потому что они так ездят странно. Я понимаю, что они не спешат, но можно включать хоть, куда ты едешь, включать и ехать по своей линии.

Бывает, они едут, едут и потом постепенно к тебе, к тебе, к тебе. Если не посигналишь, то могут так и ехать.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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