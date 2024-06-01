Довбику вручат трофей Пичичи в декабре

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона 2023/24. Издание Marca вручает за это "трофей Пичичи". Правда пока форвард награду не получил.

“Награда будет, как мне сказали, в декабре. Marca награждает "Пичичи" в декабре, поэтому ближе к этому времени будет информация более конкретная", - сказал Довбик.

Артем отметился 24 голами и восемью ассистами в 36 матчах испанской Ла Лиги. Это был его первый сезон в Примере.