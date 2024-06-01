Довбику вручат трофей Пичичи в декабре
Пока нападающий не держал в руках эту награду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона 2023/24. Издание Marca вручает за это "трофей Пичичи". Правда пока форвард награду не получил.
“Награда будет, как мне сказали, в декабре. Marca награждает "Пичичи" в декабре, поэтому ближе к этому времени будет информация более конкретная", - сказал Довбик.
Артем отметился 24 голами и восемью ассистами в 36 матчах испанской Ла Лиги. Это был его первый сезон в Примере.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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Вarcelinius
01.06.2024 в 12:45
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