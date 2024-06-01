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Довбику вручат трофей Пичичи в декабре

Наши за границей

Пока нападающий не держал в руках эту награду

Довбику вручат трофей Пичичи в декабре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона 2023/24. Издание Marca вручает за это "трофей Пичичи". Правда пока форвард награду не получил.

“Награда будет, как мне сказали, в декабре. Marca награждает "Пичичи" в декабре, поэтому ближе к этому времени будет информация более конкретная", - сказал Довбик.

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Артем отметился 24 голами и восемью ассистами в 36 матчах испанской Ла Лиги. Это был его первый сезон в Примере.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Вarcelinius
01.06.2024 в 12:45
Нормальный ход... сезон закончился, а вручат пичичу только через полгода.. Ххе!
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Комментарии 3
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Вarcelinius
01.06.2024 в 12:45
Нормальный ход... сезон закончился, а вручат пичичу только через полгода.. Ххе!
Ответить
0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2024 в 12:27
а пока подержишь в руках свою пичичу))
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0
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oleg.m.3972 (Харьков)
01.06.2024 в 11:33
А в каком году ?
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