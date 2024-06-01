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Бущан: Лунин не сыграет в финале Лиги чемпионов, поэтому я буду за Боруссию

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Голкипер выбрал команду, которую будет поддерживать

Бущан: Лунин не сыграет в финале Лиги чемпионов, поэтому я буду за Боруссию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.

“Андрей (Лунин – прим.), видимо, не сыграет по болезни. К сожалению. Потому что он провел хороший сезон. Поэтому я, по-видимому, буду за Боруссию”, – сказал Бущан.

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Финал Лиги чемпионов пройдет сегодня. Старт матча между "Реалом" и "Боруссией" Д запланирован на 22:00 по Киеву.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
01.06.2024 в 14:22
Дурень
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Комментарии 2
ANESTEZIO (Вінниця )
01.06.2024 в 14:22
Дурень
Ответить
2
0
Черноморчик (Одесса )
01.06.2024 в 14:19
Феномен . Не даром есть выражение было три сына , два нормальных и третий футболист . А то что он даже в запасе будет считаться побидетелем! А то что он и вытащил на себе клуб в финал !
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