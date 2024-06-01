Бущан: Лунин не сыграет в финале Лиги чемпионов, поэтому я буду за Боруссию
Голкипер выбрал команду, которую будет поддерживать
Getty Images / Global Images Ukraine
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.
“Андрей (Лунин – прим.), видимо, не сыграет по болезни. К сожалению. Потому что он провел хороший сезон. Поэтому я, по-видимому, буду за Боруссию”, – сказал Бущан.
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Финал Лиги чемпионов пройдет сегодня. Старт матча между "Реалом" и "Боруссией" Д запланирован на 22:00 по Киеву.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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01.06.2024 в 14:22
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