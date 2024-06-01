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Польский клуб Пуща подписал украинского защитника Романа Якубу

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Роман Якуба является воспитанником Шахтера

Польский клуб Пуща подписал украинского защитника Романа Якубу

Фото: puszcza-niepolomice.pl

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Роман Якуба подписал полноценный контракт с "Пущей".

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По имеющейся информации, Роман Якуба который принадлежал "Валмиери" с января 2023 года на правах аренды начал выступать в составе "Пущи". Польский клуб воспользовался опцией выкупа, прописанной в арендном соглашении футболиста и подписавший контракт с 23-летним центральным защитником.

Контракт рассчитан до 2026 года, с возможностью продлить сотрудничество еще на 1 год.

"Я очень рад, что имею возможность остаться в "Пуще", мы многое пережили с этой командой, и впереди у нас еще много важных побед. Спасибо всем, кто связан с клубом", — цитирует Романа официальный сайт команды.

Напомним, за "Пущу" Якуба сыграл 53 матча в Экстраклясе, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

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Источник:
MKS Puszcza
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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