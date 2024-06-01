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Трабзонспор договорился с Брюгге о трансфере Яремчука – источник

Наши за границей
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Украинец сам не против такого развития событий

Трабзонспор договорился с Брюгге о трансфере Яремчука – источник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор" договорился с "Брюгге" о трансфере украинского нападающего Романа Яремчука. Об этом сообщает Fanatik.

Стороны достигли принципиального согласия по сумме перехода форварда.

Также руководство "винно-красно-голубых" достигло значительно прогресса в переговорах с самим футболистом. Главный тренер Абдулла Авджи лично разговаривал с Романом по видеосвязи. Яремчук положительно оценил продолжение карьеры в Турции.

“Трабзонспор” хочет быстро завершить переход, чтобы украинский нападающий был в команде на старт предсезонной подготовки, которая начинается 24 июня.

Предыдущий сезон Яремчук провел в аренде в “Валенсии”. На его счету четыре гола в 29 матчах за "лос чес".

Что касается успехов "Трабзонспора" в прошлом сезоне, то команда заняла третье место в чемпионате Турции. В следующем розыгрыше Лиги Европы подопечные Авджи начнут с квалификационного раунда.

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Трабзонспор (Трабзон) Роман Яремчук Брюгге
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Источник:
Fanatik
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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JudgeDredd (Киев)
01.06.2024 в 17:02
Чемпіонат не гірше за бельгійський, рівень іспанського чи португальського хлопець не тягне, тут нічого не зробиш. Врешті, на Чорному морі житиме, були часи, коли в нашій крахні про таке мріяли) Нехай щастить.
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Комментарии 1
JudgeDredd (Киев)
01.06.2024 в 17:02
Чемпіонат не гірше за бельгійський, рівень іспанського чи португальського хлопець не тягне, тут нічого не зробиш. Врешті, на Чорному морі житиме, були часи, коли в нашій крахні про таке мріяли) Нехай щастить.
Ответить
1
0

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