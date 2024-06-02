Лунин обошел Шевченко по количеству побед в ЛЧ
Теперь у голкипера два выигранных трофея
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" обыграл в финале главного клубного европейского турнира дортмундскую "Боруссию" (0:2).
Украинский вратарь Андрей Лунин выиграл свой второй "ушастый" трофей. Голкипер солидно помог "Реалу" во второй части сезона, однако в конце мая подхватил грипп и на фоне камбэка Куртуа из лазарета уступил бельгийцу место в воротах на финал.
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В 2003 году ЛЧ в составе "Милана" взял Андрей Шевченко. Форвард забил победный пенальти в послематчевой серии в ворота "Ювентуса".
Также напоследок напомним, что в 2013 году ЛЧ с мюнхенской "Баварией" выиграл Анатолий Тимощук.
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жажа_the_best (Харьков)
02.06.2024 в 00:59
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