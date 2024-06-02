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Лунин обошел Шевченко по количеству побед в ЛЧ

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Теперь у голкипера два выигранных трофея

Лунин обошел Шевченко по количеству побед в ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" обыграл в финале главного клубного европейского турнира дортмундскую "Боруссию" (0:2).

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Украинский вратарь Андрей Лунин выиграл свой второй "ушастый" трофей. Голкипер солидно помог "Реалу" во второй части сезона, однако в конце мая подхватил грипп и на фоне камбэка Куртуа из лазарета уступил бельгийцу место в воротах на финал.

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В 2003 году ЛЧ в составе "Милана" взял Андрей Шевченко. Форвард забил победный пенальти в послематчевой серии в ворота "Ювентуса".

Также напоследок напомним, что в 2013 году ЛЧ с мюнхенской "Баварией" выиграл Анатолий Тимощук.

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Андрей Шевченко Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.06.2024 в 00:59
Я не увидел Андрюха хоть подержался за этот кубок??
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.06.2024 в 00:59
Я не увидел Андрюха хоть подержался за этот кубок??
Ответить
0
0

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