Лунин обошел Шевченко по количеству побед в ЛЧ

Мадридский "Реал" обыграл в финале главного клубного европейского турнира дортмундскую "Боруссию" (0:2).

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Украинский вратарь Андрей Лунин выиграл свой второй "ушастый" трофей. Голкипер солидно помог "Реалу" во второй части сезона, однако в конце мая подхватил грипп и на фоне камбэка Куртуа из лазарета уступил бельгийцу место в воротах на финал.

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В 2003 году ЛЧ в составе "Милана" взял Андрей Шевченко. Форвард забил победный пенальти в послематчевой серии в ворота "Ювентуса".

Также напоследок напомним, что в 2013 году ЛЧ с мюнхенской "Баварией" выиграл Анатолий Тимощук.