"Чемпионы Европы". Лунин отреагировал на победу Реала в Лиге чемпионов
Написал в своем инстаграмме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Реал Мадрид" победил "Боруссию Дортмунд" в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0.
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Украинский голкипер Андрей Лунин в своем Instagram опубликовал сообщение о победе мадридского "Реала" в ЛЧ. В комментариях под постом украинец получил поздравления от Беллингема и Браима.
Напомним, Андрей Лунин оказался в запасе команды на финал Лиги чемпионов. Лунин не тренировался с командой последние дни перед матчем из-за простуды. В Лондон он приехал самостоятельно только в день финала.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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