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"Чемпионы Европы". Лунин отреагировал на победу Реала в Лиге чемпионов

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Написал в своем инстаграмме

"Чемпионы Европы". Лунин отреагировал на победу Реала в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Реал Мадрид" победил "Боруссию Дортмунд" в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0.

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Украинский голкипер Андрей Лунин в своем Instagram опубликовал сообщение о победе мадридского "Реала" в ЛЧ. В комментариях под постом украинец получил поздравления от Беллингема и Браима.

Напомним, Андрей Лунин оказался в запасе команды на финал Лиги чемпионов. Лунин не тренировался с командой последние дни перед матчем из-за простуды. В Лондон он приехал самостоятельно только в день финала.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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