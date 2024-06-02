"Чемпионы Европы". Лунин отреагировал на победу Реала в Лиге чемпионов

Вчера "Реал Мадрид" победил "Боруссию Дортмунд" в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Украинский голкипер Андрей Лунин в своем Instagram опубликовал сообщение о победе мадридского "Реала" в ЛЧ. В комментариях под постом украинец получил поздравления от Беллингема и Браима.

Напомним, Андрей Лунин оказался в запасе команды на финал Лиги чемпионов. Лунин не тренировался с командой последние дни перед матчем из-за простуды. В Лондон он приехал самостоятельно только в день финала.