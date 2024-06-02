Источник: Бавария присматривается к Виктору Цыганкову

"Бавария" следит за хавбеком "Жироны" Виктором Цыганковым. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, мюнхенская "Бавария" восторге от украинца, из-за его уровня игры который он показывает в чемпионате Испании. Руководство "Баварии" считает что, украинец идеально подойдет им по стилю игры.

Также за Цыганковым следит "Барса". Внутри команды считают что молодой форвард может существенно усилить атакующую линию.

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Отмечается, что окончательное решение касательно карьеры будет за Цыганковым, "Жирона" не собирается удерживать украинца, если тот решит оставить команду.

Напомним, за этот 26-летный украинец сыграл в 34 матчах, во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.