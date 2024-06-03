Вьюнник - о суде с Шахтером: Этим делом занимаются юристы. Надеюсь в новом сезоне играть за Лехию
Донецкий клуб судится с игроком
shakhtar.com
Нападающий "Лехии" Богдан Вьюнник прокомментировал судебное дело с "Шахтером".
- Богдан, Срна рассказывал, что "Шахтер" с вами судится. На каком этапе дело?
- Все в процессе, подробностей я не знаю. Этим делом занимаются юристы.
- Почему вы не играли за "Лехию" в прошлом сезоне?
- Я не мог играть, потому что "Шахтер" подал в суд и ФИФА рассматривала это дело. Я подписал контракт с "Лехией" не в трансферное окно, поэтому не мог участвовать в официальных матчах. Надеюсь, что в новом сезоне все уладится и я буду играть. В этом или следующем месяце суд должен вынести решение - и все станет понятно.
- Что у вас произошло с "Шахтером"?
- Я разорвал контракт с "Шахтером" по своему решению и перешел в "Лехию". Причина? Пока я не могу рассказать, возможно, объясню все чуть позже. Я не хочу сейчас много говорить, потому что большинство людей не понимают причину и т.д. Я все расскажу, когда уже смогу играть, - пояснил Вьюнник.
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