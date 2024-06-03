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Вьюнник - о суде с Шахтером: Этим делом занимаются юристы. Надеюсь в новом сезоне играть за Лехию

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Донецкий клуб судится с игроком

Вьюнник - о суде с Шахтером: Этим делом занимаются юристы. Надеюсь в новом сезоне играть за Лехию

shakhtar.com

Новина українською

Нападающий "Лехии" Богдан Вьюнник прокомментировал судебное дело с "Шахтером".

- Богдан, Срна рассказывал, что "Шахтер" с вами судится. На каком этапе дело?

- Все в процессе, подробностей я не знаю. Этим делом занимаются юристы.

- Почему вы не играли за "Лехию" в прошлом сезоне?

- Я не мог играть, потому что "Шахтер" подал в суд и ФИФА рассматривала это дело. Я подписал контракт с "Лехией" не в трансферное окно, поэтому не мог участвовать в официальных матчах. Надеюсь, что в новом сезоне все уладится и я буду играть. В этом или следующем месяце суд должен вынести решение - и все станет понятно.

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- Что у вас произошло с "Шахтером"?

- Я разорвал контракт с "Шахтером" по своему решению и перешел в "Лехию". Причина? Пока я не могу рассказать, возможно, объясню все чуть позже. Я не хочу сейчас много говорить, потому что большинство людей не понимают причину и т.д. Я все расскажу, когда уже смогу играть, - пояснил Вьюнник.

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Источник: Бавария присматривается к Виктору Цыганкову
Шахтер (Донецк) Лехия (Гданьск) Богдан Вьюнник
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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