Лунин сомневается, стоит ли ему продлевать контракт с Реалом
Украинец изменил свое решение
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не уверен в своем будущем.
Действующий договор украинца со "сливочными" рассчитан до лета 2025 года. Ранее испанские СМИ писали, что 25-летний Лунин намерен подписать новый контракт с клубом, однако как сообщает Marca, он изменил свое решение.
Отмечается, что Андрей понимает, что в следующем сезоне снова станет дублером Тибо Куртуа, поэтому сомневается, стоит ли продлевать соглашение с мадридцами.
Напомним, в сезоне-2023/24 Лунин отыграл 31 матч во всех турнирах, пропустив 32 гола. Еще в 12 поединках он сохранил свои ворота на замке. Лунин также стал первым украинцем, который дважды выиграл Лигу чемпионов.
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