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Лунин сомневается, стоит ли ему продлевать контракт с Реалом

Наши за границей
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Украинец изменил свое решение

Лунин сомневается, стоит ли ему продлевать контракт с Реалом

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не уверен в своем будущем.

Действующий договор украинца со "сливочными" рассчитан до лета 2025 года. Ранее испанские СМИ писали, что 25-летний Лунин намерен подписать новый контракт с клубом, однако как сообщает Marca, он изменил свое решение.

Отмечается, что Андрей понимает, что в следующем сезоне снова станет дублером Тибо Куртуа, поэтому сомневается, стоит ли продлевать соглашение с мадридцами.

Напомним, в сезоне-2023/24 Лунин отыграл 31 матч во всех турнирах, пропустив 32 гола. Еще в 12 поединках он сохранил свои ворота на замке. Лунин также стал первым украинцем, который дважды выиграл Лигу чемпионов.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
03.06.2024 в 15:47
Терпи ! Куртуа не вічний, та ще й до травм схильний.....
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Комментарии 3
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.06.2024 в 15:47
Терпи ! Куртуа не вічний, та ще й до травм схильний.....
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0
0
владимир-К (Болград)
03.06.2024 в 15:10
якщо хоче грати, то треба йтиякщо хоче титули, то сиди на лаві
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0
1
terber (ternopil)
03.06.2024 в 14:53
Анруха нах\е\р тобі та карєра седи там і не пі\з\ди
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0
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