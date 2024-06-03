Лунин сомневается, стоит ли ему продлевать контракт с Реалом

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не уверен в своем будущем.

Действующий договор украинца со "сливочными" рассчитан до лета 2025 года. Ранее испанские СМИ писали, что 25-летний Лунин намерен подписать новый контракт с клубом, однако как сообщает Marca, он изменил свое решение.

Отмечается, что Андрей понимает, что в следующем сезоне снова станет дублером Тибо Куртуа, поэтому сомневается, стоит ли продлевать соглашение с мадридцами.

Напомним, в сезоне-2023/24 Лунин отыграл 31 матч во всех турнирах, пропустив 32 гола. Еще в 12 поединках он сохранил свои ворота на замке. Лунин также стал первым украинцем, который дважды выиграл Лигу чемпионов.