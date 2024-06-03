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Бойко: Лунину нужно уходить из Реала. Ему ведь не 30+ лет, чтобы сидеть за спиной Куртуа

Наши за границей
Обновлено

И снова в Украине активно обсуждается судьба Лунина в Реале

Бойко: Лунину нужно уходить из Реала. Ему ведь не 30+ лет, чтобы сидеть за спиной Куртуа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-вратарь "Динамо", "Полесья" и сборной Украины Денис Бойко порассуждал о перспективах Андрея Лунина в "Реале".

"Лунину нужно уходить из "Реала". Если бы ему было 30+ лет, то пожалуйста – сиди. Как Кейлор Навас играл, а потом уехал. Тут не про деньги. Я так понимаю, что в Мадриде решили, что Куртуа – номер один, это первый выбор. А Андрей – его дублер. Но это только мои ощущения. Возможно, у Андрея там все супер, семья довольна.

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Но лично я всегда хотел играть. У меня был контракт с "Динамо" долгосрочный, но я не был готов сидеть за спиной Шовковского или еще кого-то. Я понимаю, что как бы я не тренировался, но Шовковский будет первым.

Но тут много факторов, и не всегда футбольных, советовать ему я не могу. Но мне кажется, что стоит уходить из "Реала", – сказал Бойко.

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Денис Бойко Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
03.06.2024 в 19:26
Краще дублером в Реалі , ніж дублером в Поліссі . Жибодави хренові !
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0
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Комментарии 4
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
03.06.2024 в 19:26
Краще дублером в Реалі , ніж дублером в Поліссі . Жибодави хренові !
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.06.2024 в 18:22
Ще один... Він без вас розбереться
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3
1
ukatan (Харьковская обл.)
03.06.2024 в 18:22
Смысл уходить будет если ему предложат ну хотя бы такие деньги как в Реале. А так - зачем?
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1
0
MaximSK (Киев)
03.06.2024 в 18:41
Если Куртуа будет в такой же форме как сейчас и не получит травму, у Лунина не будет шансов стать основным вратарем в следующем сезоне, будет играть только кубковые матчи. Но если уходить, то надо тоже делать правильный выбор, чтобы там тоже не остаться вторым вратарем, во всех командах есть хорошие вратари.
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