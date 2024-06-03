Бойко: Лунину нужно уходить из Реала. Ему ведь не 30+ лет, чтобы сидеть за спиной Куртуа

Экс-вратарь "Динамо", "Полесья" и сборной Украины Денис Бойко порассуждал о перспективах Андрея Лунина в "Реале".

"Лунину нужно уходить из "Реала". Если бы ему было 30+ лет, то пожалуйста – сиди. Как Кейлор Навас играл, а потом уехал. Тут не про деньги. Я так понимаю, что в Мадриде решили, что Куртуа – номер один, это первый выбор. А Андрей – его дублер. Но это только мои ощущения. Возможно, у Андрея там все супер, семья довольна.

Читайте также Лунин сомневается, стоит ли ему продлевать контракт с Реалом

Но лично я всегда хотел играть. У меня был контракт с "Динамо" долгосрочный, но я не был готов сидеть за спиной Шовковского или еще кого-то. Я понимаю, что как бы я не тренировался, но Шовковский будет первым.

Но тут много факторов, и не всегда футбольных, советовать ему я не могу. Но мне кажется, что стоит уходить из "Реала", – сказал Бойко.