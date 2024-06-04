Команда с украинцем в составе потеряла путевку в польскую Экстраклясу, хотя выигрывала до 87-й минуты
Еще один соотечественник мог пробиться в высший дивизион
Фото: twitter.com/ArkaGdyniaSA
В финале плей-офф за повышение в классе "Арка" в Гдыне принимала "Мотор" (Люблин). Хозяева открыли счет уже на 13-й минуте, но пропустили дважды в конце встречи.
Цвета "Арки" защищает Александр Азацкий. Во втором тайме он получил желтую карточку. В этом сезоне 30-летний защитник отыграл 18 поединков во всех турнирах. Он присоединился к команде в статусе свободного агента в январе 2023 года.
В середине 2017-го "Черноморец" продал игрока в чешскую "Остраву". Также защитник представлял еще один клуб из этой страны ("Злин"), а в Грузии попробовал свои силы в составе "Торпедо" (Кутаиси) и "Динамо" (Батуми).
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