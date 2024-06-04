Лунина приглашают в АПЛ

В испанских СМИ появилась информация о заинтересованности "Ньюкасла". Источник отмечает, что "сороки" уже предложили 30 млн евро за голкипера.

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Впрочем, "сливочные" не пошли на это соглашение и ответили отказом. Среди других кандидатур клуба Суверенного фонда Саудовской Аравии на позицию вратаря фигурирует еще один представитель Ла Лиги. Это Мамардашвили из "Валенсии".

Также отмечается, что Андрей сыграл ключевую роль в выигрыше 15-й Лиги чемпионов благодаря удачным выступлениям с "Манчестер Сити" и "Баварией".