Лунина приглашают в АПЛ
Украинец может переехать на Туманный Альбион
Madrid Extra
В испанских СМИ появилась информация о заинтересованности "Ньюкасла". Источник отмечает, что "сороки" уже предложили 30 млн евро за голкипера.
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Впрочем, "сливочные" не пошли на это соглашение и ответили отказом. Среди других кандидатур клуба Суверенного фонда Саудовской Аравии на позицию вратаря фигурирует еще один представитель Ла Лиги. Это Мамардашвили из "Валенсии".
Также отмечается, что Андрей сыграл ключевую роль в выигрыше 15-й Лиги чемпионов благодаря удачным выступлениям с "Манчестер Сити" и "Баварией".
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Источник:DefensaCentral
Опубликовал: Александр Симченко
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