Украинцы – вторые по результативности легионеры в чемпионате Казахстана
Наши футболисты бодро стартовали в новом сезоне КПЛ
Фото: ФК Динамо Київ
В первенстве Казахстана сыграли 10 туров. Украинские игроки успели отличиться семь раз – это второй показатель среди легионеров. Столько же точных выстрелов у представителей Убзекистана.
На выходных отличились сразу 3 наших футболиста. Гол Бушмана помог "Кызылжару" сыграть вничью с "Елимаем". Точные удары Беседина и Макаренко принесли победу "Ордабасы" над "Жетису" (3:1). Ранее забитый мяч Артема обеспечил викторию над "Тоболом" (1:0).
Также в этом сезоне уже отмечались Пластун, Шахов и Щебетун.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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