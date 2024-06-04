Украинцы – вторые по результативности легионеры в чемпионате Казахстана

В первенстве Казахстана сыграли 10 туров. Украинские игроки успели отличиться семь раз – это второй показатель среди легионеров. Столько же точных выстрелов у представителей Убзекистана.

Читайте также: Беседин и Макаренко отметились голами в матче чемпионата Казахстана

На выходных отличились сразу 3 наших футболиста. Гол Бушмана помог "Кызылжару" сыграть вничью с "Елимаем". Точные удары Беседина и Макаренко принесли победу "Ордабасы" над "Жетису" (3:1). Ранее забитый мяч Артема обеспечил викторию над "Тоболом" (1:0).

Также в этом сезоне уже отмечались Пластун, Шахов и Щебетун.