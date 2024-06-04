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Украинцы – вторые по результативности легионеры в чемпионате Казахстана

Наши за границей

Наши футболисты бодро стартовали в новом сезоне КПЛ

Украинцы – вторые по результативности легионеры в чемпионате Казахстана

Фото: ФК Динамо Київ

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В первенстве Казахстана сыграли 10 туров. Украинские игроки успели отличиться семь раз – это второй показатель среди легионеров. Столько же точных выстрелов у представителей Убзекистана.

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На выходных отличились сразу 3 наших футболиста. Гол Бушмана помог "Кызылжару" сыграть вничью с "Елимаем". Точные удары Беседина и Макаренко принесли победу "Ордабасы" над "Жетису" (3:1). Ранее забитый мяч Артема обеспечил викторию над "Тоболом" (1:0).

Также в этом сезоне уже отмечались Пластун, Шахов и Щебетун.

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Игорь Пластун Евгений Шахов Евгений Макаренко Юрий Бушман Артем Беседин Алексей Щебетун чемпионат Казахстана
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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