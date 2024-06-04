Итальянский клуб рассматривает Довбика в качестве альтернативного варианта на позицию форварда

Антонио Конте, который будет тренировать "Наполи", уже занимается комплектацией состава. Известный инсайдер сообщает, что специалист попытается пригласить нападающего "Челси" Лукаку. Ранее они сотрудничали в "Интере".

Читайте также: Довбику вручат трофей Пичичи в декабре

Бельгиец может стать заменой Осимхена, которого связывают с "Арсеналом". По информации источника, если соглашения с Ромелу не будет, то кампанийцы попытаются договориться о трансфере Артема Довбика.

Ранее об интересе "Наполи" к украинцу уже сообщал Mundo Deportivo.