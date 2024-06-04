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Итальянский клуб рассматривает Довбика в качестве альтернативного варианта на позицию форварда

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Число претендентов на украинца постоянно расширяется

Итальянский клуб рассматривает Довбика в качестве альтернативного варианта на позицию форварда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Антонио Конте, который будет тренировать "Наполи", уже занимается комплектацией состава. Известный инсайдер сообщает, что специалист попытается пригласить нападающего "Челси" Лукаку. Ранее они сотрудничали в "Интере".

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Бельгиец может стать заменой Осимхена, которого связывают с "Арсеналом". По информации источника, если соглашения с Ромелу не будет, то кампанийцы попытаются договориться о трансфере Артема Довбика.

Ранее об интересе "Наполи" к украинцу уже сообщал Mundo Deportivo.

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Источник:
Джанлука Ді Марціо
Опубликовал: Александр Симченко
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