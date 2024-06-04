На Лунина претендуют Атлетико, Арсенал, МЮ и Бавария
Не факт, что украинец останется в Реале
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский голкипер "
Как пишет источник, кипером действительно интересовался мадридский "Атлетико", однако вариант такого трансфера маловероятен. Отношения между мадридскими клубами сейчас являются не лучшими из-за конкуренции на рынке молодых игроков и академий на местном уровне, и поэтому думать о том, что "Реал" и "Атлетико" смогут договориться о трансфере игроков между собой вряд ли стоит.
Тем не менее, у Лунина сейчас есть и другие предложения, в том числе от "Арсенала", "Баварии" и "Манчестер Юнайтед".
Издание пишет о том, что Лунин летом будет рассматривать свое будущее и в свете того, что основным кипером мадридцев остается Тибо Куртуа, может принять решение покинуть команду.
Напомним, что украинец в этом сезоне провел за "Реал" 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.
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