На Лунина претендуют Атлетико, Арсенал, МЮ и Бавария

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно, пишет Sport.es.

Как пишет источник, кипером действительно интересовался мадридский "Атлетико", однако вариант такого трансфера маловероятен. Отношения между мадридскими клубами сейчас являются не лучшими из-за конкуренции на рынке молодых игроков и академий на местном уровне, и поэтому думать о том, что "Реал" и "Атлетико" смогут договориться о трансфере игроков между собой вряд ли стоит.

Тем не менее, у Лунина сейчас есть и другие предложения, в том числе от "Арсенала", "Баварии" и "Манчестер Юнайтед".

Издание пишет о том, что Лунин летом будет рассматривать свое будущее и в свете того, что основным кипером мадридцев остается Тибо Куртуа, может принять решение покинуть команду.

Напомним, что украинец в этом сезоне провел за "Реал" 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.