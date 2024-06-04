AS: Арсенал и Милан готовы выкупить клаусулу Цыганкова

26-летний украинский хавбек " Жироны " Виктор Цыганков заинтересовал лондонский "Арсенал" и итальянский "Милан", которые проявляют предметный интерес к игроку, сообщает авторитетное испанское издания AS.

По данным издания, клаусула полузащитника, прописанная в контракте игрока, составляет 30 млн евро, что является для европейских топ-клубов вполне адекватной суммой.

Также отмечается, что "Жирона" хотела бы сохранить Цыганкова и предлагает украинцу новый контракт на улучшенных условиях и с более высокой клаусулой, однако Виктор пока что не спешит и вероятно, будет принимать решение о своем будущем после Евро-2024.

Напомним, что Цыганков в минувшем сезоне провел за "Жирону" во всех турнирах 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.