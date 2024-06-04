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AS: Арсенал и Милан готовы выкупить клаусулу Цыганкова

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Которая сейчас составляет 30 млн евро

AS: Арсенал и Милан готовы выкупить клаусулу Цыганкова

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

26-летний украинский хавбек "Жироны" Виктор Цыганков заинтересовал лондонский "Арсенал" и итальянский "Милан", которые проявляют предметный интерес к игроку, сообщает авторитетное испанское издания AS.

По данным издания, клаусула полузащитника, прописанная в контракте игрока, составляет 30 млн евро, что является для европейских топ-клубов вполне адекватной суммой.

Также отмечается, что "Жирона" хотела бы сохранить Цыганкова и предлагает украинцу новый контракт на улучшенных условиях и с более высокой клаусулой, однако Виктор пока что не спешит и вероятно, будет принимать решение о своем будущем после Евро-2024.

Напомним, что Цыганков в минувшем сезоне провел за "Жирону" во всех турнирах 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.

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Арсенал (Лондон) Милан Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
04.06.2024 в 18:42
Как неграмотно подается материал! Сравните два предложения:"Арсенал и Мiлан ГОТОВI викупити клаусулу Циганкова" и в тексте: "клаусула , яка прописана в контракті гравця,що є для європейських топ-клубів цілком АДЕКВАТНОЮ сумою."
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
04.06.2024 в 18:42
Как неграмотно подается материал! Сравните два предложения:"Арсенал и Мiлан ГОТОВI викупити клаусулу Циганкова" и в тексте: "клаусула , яка прописана в контракті гравця,що є для європейських топ-клубів цілком АДЕКВАТНОЮ сумою."
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