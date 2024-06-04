AS: Арсенал и Милан готовы выкупить клаусулу Цыганкова
Которая сейчас составляет 30 млн евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
26-летний украинский хавбек "
По данным издания, клаусула полузащитника, прописанная в контракте игрока, составляет 30 млн евро, что является для европейских топ-клубов вполне адекватной суммой.
Также отмечается, что "Жирона" хотела бы сохранить Цыганкова и предлагает украинцу новый контракт на улучшенных условиях и с более высокой клаусулой, однако Виктор пока что не спешит и вероятно, будет принимать решение о своем будущем после Евро-2024.
Напомним, что Цыганков в минувшем сезоне провел за "Жирону" во всех турнирах 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.
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