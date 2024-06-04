Арсенал готов летом продать Зинченко, - СМИ
В последнее время украинца связывают с Баварией
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Алекс в концовке сезона потерял место в стартовом составе и готов рассмотреть варианты со сменой клуба, где он будет получать постоянную игровую практику.
Также сообщается, что "канониры" хотят отбить как можно большую сумму от той, которую в свое время потратили на подписание 27-летнего украинца (30+2 миллиона фунтов стерлингов).
Считается, что сейчас за защитником следят несколько элитных клубов, а трансфер Зинченко в настоящее время связывают с мюнхенской "Баварией".
Напомним, что в минувшем сезоне Александр Зинченко провел 35 матчей за "Арсенал", отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
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