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Арсенал готов летом продать Зинченко, - СМИ

Наши за границей
Обновлено

В последнее время украинца связывают с Баварией

Арсенал готов летом продать Зинченко, - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" этим летом готов продать украинского защитника Александра Зинченко, сообщает издание Football Insider.

Алекс в концовке сезона потерял место в стартовом составе и готов рассмотреть варианты со сменой клуба, где он будет получать постоянную игровую практику.

Также сообщается, что "канониры" хотят отбить как можно большую сумму от той, которую в свое время потратили на подписание 27-летнего украинца (30+2 миллиона фунтов стерлингов).

Считается, что сейчас за защитником следят несколько элитных клубов, а трансфер Зинченко в настоящее время связывают с мюнхенской "Баварией".

Напомним, что в минувшем сезоне Александр Зинченко провел 35 матчей за "Арсенал", отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
04.06.2024 в 22:12
Ему бы в Испанию. Как вариант Жирона.
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2
1
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Комментарии 5
oda1979 (Запорожье)
04.06.2024 в 22:12
Ему бы в Испанию. Как вариант Жирона.
Ответить
2
1
Gican85 (Киев)
04.06.2024 в 21:54
Кто же купит, он же ...бревно
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
04.06.2024 в 22:16
ти смердиш циган....
Ответить
0
1
alex.belogubko (одесса)
04.06.2024 в 21:53
кому он нужен --смешно
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0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
04.06.2024 в 22:18
поц тупорилий... завязуй набирати в рот лайно й плювати на збірників....
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0
1

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