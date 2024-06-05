Кулач покинул азербайджанскую Зиру
А может, вернется в УПЛ?
instagram.com/fc.zire
31-летний украинский форвард Владислав Кулач покинул азербайджанскую "Зиру".
Как сообщает пресс-служба клуба, футболист покинул команду в связи с истечением срока действия контракта.
В Азербайджан Кулач перебрался в январе 2023 года из "Динамо" на правах свободного агента. С тех пор сыграл за "Зиру" 38 официальных матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.
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