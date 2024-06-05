31-летний украинский форвард Владислав Кулач покинул азербайджанскую "Зиру".

Как сообщает пресс-служба клуба, футболист покинул команду в связи с истечением срока действия контракта.

В Азербайджан Кулач перебрался в январе 2023 года из "Динамо" на правах свободного агента. С тех пор сыграл за "Зиру" 38 официальных матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.