Довбик - в тройке претендентов на звание лучшего игрока Жироны в сезоне

"Жирона" огласила тройку претендентов на звание лучшего игрока команды в сезоне 2023/24.

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Среди претендентов – и украинский форвард команды Артем Довбик.

Кроме него, на награду претендуют центральный защитник Эрик Гарсия и вингер Савио.

Победителя определят болельщики путем голосования на официальном сайте клуба.

Напомним, что Довбик в сезоне 2023/2024 стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата, сумев отличиться 24 голами в 36 матчах.