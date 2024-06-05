Довбик - в тройке претендентов на звание лучшего игрока Жироны в сезоне
Голосуем за Артема!
gironafc.cat
"Жирона" огласила тройку претендентов на звание лучшего игрока команды в сезоне 2023/24.
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Среди претендентов – и украинский форвард команды Артем Довбик.
Кроме него, на награду претендуют центральный защитник Эрик Гарсия и вингер Савио.
Победителя определят болельщики путем голосования на официальном сайте клуба.
Напомним, что Довбик в сезоне 2023/2024 стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата, сумев отличиться 24 голами в 36 матчах.
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Justice (Львів)
05.06.2024 в 17:45
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