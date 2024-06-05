Малиновский по оценкам Transfermarkt подешевел на 2 млн евро, Коваленко - на 200 тысяч
Transfermarkt обновил цены на игроков Серии А
Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах некоторых игроков
Оба украинца в итальянском чемпионате несколько потеряли в цене.
Так, цена на хавбека "Эмполи" Виктора Коваленко упала на 200 тысяч евро и теперь его стоимость составляет 1.5 миллиона евро.
Полузащитник "Дженоа" Руслана Малиновский потерял в цене сразу 2 миллиона евро – его ценник упал с 8 миллионов до 6.
Также отметим, что самым дорогим игроком лиги остается Лаутаро Мартинес ("Интер") с ценой в 110 миллионов евро.
Также в тройке самых дорогих игроков Виктор Осимхен из "Наполи" (100 млн евро) и Рафаэль Леау из "Милана" (90 млн евро).
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