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Челси не отпустит Мудрика на Олимпийские игры

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В клубе хотят, чтобы новый тренер мог рассчитывать на всех игроков команды

Челси не отпустит Мудрика на Олимпийские игры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" не отпустит Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса на предстоящие Олимпийские игры в Париже, чтобы игроки не пропустили важную предсезонную подготовку под руководством своего нового главного тренера Энцо Марески.

Как сообщает Daily Mail клуб хочет, чтобы Мареска готовился к новому сезону, имея полный выбор игроков лондонской команды.

Также ожидается, что и другие европейские клубы займут аналогичную позицию, в том числе "Манчестер Юнайтед" с аргентинцем Алехандро Гарначо, "Реал" с Килианом Мбаппе.

Напомним, что Олимпийские Игры не входят в календарь ФИФА, поэтому клубы имеют право не отпускать футболистов.

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Футбольный олимпийский турнир пройдет в Париже и других шести городах Франции с 24 июля по 10 августа 2024 года.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
05.06.2024 в 20:29
Та нехай відмовиться від зарплати на місяць, за ради Олімпійських богів і Челсі сам його привезе, ще і рюкзачок збере
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Комментарии 1
ВасяКулебяка (Козливка)
05.06.2024 в 20:29
Та нехай відмовиться від зарплати на місяць, за ради Олімпійських богів і Челсі сам його привезе, ще і рюкзачок збере
Ответить
0
0

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