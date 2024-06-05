Челси не отпустит Мудрика на Олимпийские игры

" Челси " не отпустит Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса на предстоящие Олимпийские игры в Париже, чтобы игроки не пропустили важную предсезонную подготовку под руководством своего нового главного тренера Энцо Марески.

Как сообщает Daily Mail клуб хочет, чтобы Мареска готовился к новому сезону, имея полный выбор игроков лондонской команды.

Также ожидается, что и другие европейские клубы займут аналогичную позицию, в том числе "Манчестер Юнайтед" с аргентинцем Алехандро Гарначо, "Реал" с Килианом Мбаппе.

Напомним, что Олимпийские Игры не входят в календарь ФИФА, поэтому клубы имеют право не отпускать футболистов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Футбольный олимпийский турнир пройдет в Париже и других шести городах Франции с 24 июля по 10 августа 2024 года.