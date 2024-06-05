Челси не отпустит Мудрика на Олимпийские игры
В клубе хотят, чтобы новый тренер мог рассчитывать на всех игроков команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Как сообщает Daily Mail клуб хочет, чтобы Мареска готовился к новому сезону, имея полный выбор игроков лондонской команды.
Также ожидается, что и другие европейские клубы займут аналогичную позицию, в том числе "Манчестер Юнайтед" с аргентинцем Алехандро Гарначо, "Реал" с Килианом Мбаппе.
Напомним, что Олимпийские Игры не входят в календарь ФИФА, поэтому клубы имеют право не отпускать футболистов.
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Футбольный олимпийский турнир пройдет в Париже и других шести городах Франции с 24 июля по 10 августа 2024 года.
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