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Ребров: Не считаю, что этот сезон для Мудрика был не слишком удачным

Наши за границей
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А кто решает вообще – лучший сезон или не лучший?

Ребров: Не считаю, что этот сезон для Мудрика был не слишком удачным

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не считает, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик провел неудачный сезон в лондонском клубе.

– Михаил Мудрик. Не самый лучший сезон в "Челси". Успели ли вы с ним сейчас пообщаться? Как он сейчас настроен?

– А кто решает вообще – лучший сезон или не лучший? Это первый сезон у Михаила в АПЛ. Я помню свой первый сезон. Это всегда трудно – переходить в такой чемпионат, переходить в команду такого уровня, как "Челси". Там очень большая конкуренция.

Я считаю, особенно во второй части сезона, тренер доверял Михаилу, он очень хорошо себя зарекомендовал и играл на очень высоком уровне, что очень важно для сборной. Он получил практику, он больше играл, и я не считаю, что этот сезон для Михаила был не слишком удачным.

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Я только желаю ему в следующем сезоне с другим тренером еще больше прогрессировать, что, как я и говорил, очень важно для нашей сборной.

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Сергей Ребров Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Анна Реброва
Опубликовал: Михаил Черныш
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