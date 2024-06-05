Ребров: Не считаю, что этот сезон для Мудрика был не слишком удачным
А кто решает вообще – лучший сезон или не лучший?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер
– Михаил Мудрик. Не самый лучший сезон в "Челси". Успели ли вы с ним сейчас пообщаться? Как он сейчас настроен?
– А кто решает вообще – лучший сезон или не лучший? Это первый сезон у Михаила в АПЛ. Я помню свой первый сезон. Это всегда трудно – переходить в такой чемпионат, переходить в команду такого уровня, как "Челси". Там очень большая конкуренция.
Я считаю, особенно во второй части сезона, тренер доверял Михаилу, он очень хорошо себя зарекомендовал и играл на очень высоком уровне, что очень важно для сборной. Он получил практику, он больше играл, и я не считаю, что этот сезон для Михаила был не слишком удачным.
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Я только желаю ему в следующем сезоне с другим тренером еще больше прогрессировать, что, как я и говорил, очень важно для нашей сборной.
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