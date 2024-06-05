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Лунин - о своих двух финалах ЛЧ: Хочется выигрывать на поле, а не в джинсах

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Андрей сравнил эмоции нынешнего финала и двухлетней давности

Лунин - о своих двух финалах ЛЧ: Хочется выигрывать на поле, а не в джинсах

instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин сравнил эмоции от победы в ЛЧ в этом сезоне и трофеем двухлетней давности.

– В целом отличается ощущение между первым выигрышем ЛЧ и вторым?

– Конечно. Когда делаешь больший вклад – оно и ценится по-разному. Как я всегда говорил, хочется выигрывать на поле, а не в джинсах.

– Как вообще "Реал" праздновал победу? И вообще, не устали ли вы ее праздновать?

– Мне кажется, четверо устали – те, у кого по 6 уже. У меня такое чувство, что они уже выжимали из себя радость. А у кого первый-второй-третий, у кого меньше – то эмоций было много.

Была стандартная процедура – ​​ездили в две мэрии, в собор, и уже такое более празднование, этот автобус без крыши, и на стадионе.

– В соцсетях вирусилось видео, когда ты летел в самолете, и пилот сделал объявление пассажирам о том, что на борту присутствует Андрей Лунин, без вклада которого "Реал" вряд ли смог бы взять 15-й трофей. Расскажи подробнее – это ты уже с командой возвращался?

– Нет, так я летел уже в день игры. Там было немного, наверное, обычных фанатов, но основная масса – больше семьи, друзья – летели за день до игры. Моя жена улетела 31-го, а я 1-го уже летел в день игры.

Я вообще спал, но из-за того, что был такой звук мощный, меня разбудили. Я вообще этого не ожидал. Как-то так все получилось.

Я чуть-чуть даже, мне кажется, покраснел, как-то было неудобно. Было приятно, конечно, но я немного не в своей тарелке чувствовал себя.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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