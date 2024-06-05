"Мне никто ничего не говорил", - Мудрик еще не знает о том, что Челси не отпустит его на Олимпиаду
Пока что информация не официальная
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик отреагировал на информацию о том, что
"Еще ничего не знаю. Мне никто ничего не говорил", – сказал Мудрик.
Напомним, что ранее была информация от британских СМИ, что "Челси" не отпустит своих игроков (в том числе и Мудрика) на Олимпиаду, для того, чтобы новый главный тренер команды Мареска при подготовке к сезону имел полный выбор игроков лондонской команды.
Напомним, что Олимпийские Игры не входят в календарь ФИФА, поэтому клубы имеют право не отпускать футболистов.
Футбольный олимпийский турнир пройдет в Париже и других шести городах Франции с 24 июля по 10 августа 2024 года.
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