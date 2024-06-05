"Мне никто ничего не говорил", - Мудрик еще не знает о том, что Челси не отпустит его на Олимпиаду

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик отреагировал на информацию о том, что клуб не отпустит его на Олимпиаду-2024.

"Еще ничего не знаю. Мне никто ничего не говорил", – сказал Мудрик.

Напомним, что ранее была информация от британских СМИ, что "Челси" не отпустит своих игроков (в том числе и Мудрика) на Олимпиаду, для того, чтобы новый главный тренер команды Мареска при подготовке к сезону имел полный выбор игроков лондонской команды.

Напомним, что Олимпийские Игры не входят в календарь ФИФА, поэтому клубы имеют право не отпускать футболистов.

Футбольный олимпийский турнир пройдет в Париже и других шести городах Франции с 24 июля по 10 августа 2024 года.