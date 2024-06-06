  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Оби Микел – о Мудрике: Ему нужно подстричься, прекратить делать татуировки и привести в порядок свою голову
В тренде

Оби Микел – о Мудрике: Ему нужно подстричься, прекратить делать татуировки и привести в порядок свою голову

Наши за границей

Бывший футболист Челси дал совет Михаилу

Оби Микел – о Мудрике: Ему нужно подстричься, прекратить делать татуировки и привести в порядок свою голову

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Джон считает, что украинцу следует сосредоточиться на игре.

“Ему нужно подстричься, прекратить делать татуировки и привести в порядок свою голову. Если он это сделает, то станет хорошим футболистом. У него есть скорость, сила, он классно владеет мячом. Но ему нужно вести себя должным образом. Он должен забыть все эти прически и татуировки, играть в гребаный футбол и выигрывать для нас матчи”, – отметил экс-игрок “синих”.

Нигерийский полузащитник выступал в составе "пенсионеров" с 2006 по 2017 год.

По теме
yellow-arrow
"Мне никто ничего не говорил", - Мудрик еще не знает о том, что Челси не отпустит его на Олимпиаду
yellow-arrow
Лунин - о своих двух финалах ЛЧ: Хочется выигрывать на поле, а не в джинсах
yellow-arrow
Ребров: Не считаю, что этот сезон для Мудрика был не слишком удачным
Джон Оби Микел Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sportskeeda
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости