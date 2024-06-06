Оби Микел – о Мудрике: Ему нужно подстричься, прекратить делать татуировки и привести в порядок свою голову

Джон считает, что украинцу следует сосредоточиться на игре.

“Ему нужно подстричься, прекратить делать татуировки и привести в порядок свою голову. Если он это сделает, то станет хорошим футболистом. У него есть скорость, сила, он классно владеет мячом. Но ему нужно вести себя должным образом. Он должен забыть все эти прически и татуировки, играть в гребаный футбол и выигрывать для нас матчи”, – отметил экс-игрок “синих”.