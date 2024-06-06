Европейский клуб откажется от выкупа игрока сборной Украины

"Генк" не будет выкупать арендованного у "Страсбура" украинского защитника Эдуарда Соболя.

Как сообщает Alsa'Sports, бельгийцы не будут активировать опцию выкупа украинца несмотря на то, что он хотел остаться в команде.

В активе Соболя 13 игр за "Генк" во всех турнирах. Большую часть игр 29-летний Эдуард либо находился в запасе, либо выходил в конце матчей на замены.

Действующий контракт защитника с французским "Страсбуром" рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро. На его счету также 29 поединков за сборную Украины.